Ancien défenseur du Standard, Corentin Fiore a dépanné comme gardien à Rochefort en D2ACFF: "J’ai hérité des gènes de mon père"

À dix et sans deuxième gardien, Rochefort a concédé sa première défaite de la saison face à Acren (2-3), au Parc des Roches. Les Unionistes n’ont pas démérité tant au niveau de la domination, qu’avec un joueur de champ au poste de gardien. "Je dois dire merci à mon père. Il était gardien, j’ai dû hériter un peu de ses gènes, explique Corentin Fiore, après avoir endossé la lourde tâche de reprendre les gants de Lentz. Je me suis proposé au moment de l’expulsion de Gilles. On aurait mérité mieux. À dix, on a fait beaucoup de mal à Acren. Tirons le positif de cette rencontre."