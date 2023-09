Ciney s’écroule après avoir mené au Crossing : “L’équipe a foutu le match en l’air en 5 minutes”

Mais si tout avait bien débuté pour les troupes d’Emmanuel Rousselle, ses joueurs allaient gâcher leur avantage juste avant la pause. Une passe en profondeur trop facile pour Lufimbu (1-1) et une défense attentiste sur la reprise de la tête de Casagolda (2-1) faisaient basculer la rencontre. “Nous avions mis certaines choses en place en semaine. Nous savions que le Crossing était costaud et nous avions décidé de miser sur le contre. C’est ce que nous avons parfaitement fait et puis en l’espace de cinq minutes, l’équipe a foutu le match en l’air. Et lorsque vous êtes menés face à ce genre de formation, ça devient compliqué”, peste l’entraîneur de Ciney.

La reprise n’a fait que confirmer les dires du coach. Casagolda se retrouvait trop facilement en position de marquer dans le rectangle (3-1, 52e) alors que la défense cinacienne offrait littéralement le but du 4-1 à Mbenti. La rencontre était pliée et sans la maladresse locale, Ciney serait reparti de la capitale avec une valise bien chargée.

Une leçon que les joueurs de Rousselle devront retenir pour la suite de la saison. “À nous de nous remettre en question car c’est la deuxième fois de suite que nous menons au score avant de laisser filer la rencontre en cinq minutes. À un moment donné, les joueurs doivent se remettre en question pour être plus concentrés tant dans nos moments forts que dans nos moments faibles. Tirons les leçons de ce match pour avancer lors des prochains matchs qui seront plus à notre portée.”

Crossing – Ciney 4-1

Crossing : Jacops, Caignau, De Marrée, Rucquois, Malela (38e Tshibay), Mabika (69e Taybi), Mbenti, Absisan, Yagan (78e De Almeida), Lufimbu, Casagolda.

Ciney : Monteleone, Gaziaux, Hanneuse (60e Despas), Michels, Poncelet, Fondaire, Otte, Bwangombo, Antoine (56e Delon), Claude (65e Boudjemaa), Arnauts (60e Bruckner).

Arbitre : M. Baudon.

Avertissements : Hanneuse, De Marrée, Otte.

Les buts : 19e Claude (0-1), 38e Lufimbu (1-1), 43e et 52e Casagolda (2-1 et 3-1), 67e Mbenti (4-1).