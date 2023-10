Habay s'impose en leader contre Sprimont

Si on ajoute que les Rouges de Samuel Petit travaillent en un bloc solidaire pendant quasi nonante minutes sans interruption, que chaque joueur se donne à fond et que l'impact physique dans les duels (principalement dans les duels de la tête où ils prennent 90%) et les courses ne se relâche jamais (l'exigeant T1 ne manquerait pas de rappeler à l'ordre ce lui qui se cacherait ne fut-ce que quelques instants), on comprendra que pendant les vingt dernières minutes, Habay s'est livré à fond pour arracher la victoire face à des Sprimontois qui tiraient une langue jusque par terre.

Léonard on fire

La première mi-temps a été plutôt équilibrée, avec deux équipes qui se portaient volontiers à l'offensive, mais dans un combat de boxe, les Habaysiens l'auraient emporté aux points, notamment grâce à un Lorian Léonard, qui a proposé un cocktail fait de vitesse, de technique et de puissance qui a rendu malade le pauvre Camara chargé de le tenir. Grâce aussi au gardien Thibault Bartholomé auteur de deux interventions décisives.

Habay-la-Neuve : Bartholomé ; Duracak (66', Brevers), Vialette, Moutschen ; Poncelet (66', Poncin), Lamotte, Copette (74', Vandaele), Monaville ; Deom, Molinari, Léonard (84', Tabart).

Sprimont : Perhapre ; Camara, Fall, Germans ; Jeunehomme (60', Cugnon), Askoy (46', Bah), Impagniatello, Lambrechts, Cogkezen, ; Hernandez, Ndieme.

Arbitre : M. Delaye.

Avertissements : Moutschen, Camara, Ngieme, Duracak, Monaville.

But : 74e Poncelet (1-0).