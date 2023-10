Ce long déplacement de 140 km ravivera certainement de nombreux souvenirs dans la tête des fidèles supporters qui avaient suivi les Unionistes lors de leur épopée en D3 et D2. À l’époque, les Namurois y avaient croisé Thomas Meunier et Renaud Emond dont tout le monde connaît la carrière. Pour Loïc Besson (24 ans), ce retour en Gaume lui rappellera aussi la période de deux ans où il a porté le maillot gaumais. "J’ai évolué la première année en U21 avant de m’entraîner en fin de saison avec le noyau pro de Samuel Petit. Je me suis entraîné avec le noyau A la saison suivante, celle où Virton est monté en D1B", se souvient le Malonnois qui résidait en kot durant la semaine. Victime comme bien d’autres du problème de licence virtonnais, il a dû casser sa dernière année de contrat avant de rejoindre le FC Liège durant trois puis revenir au bercail chez les Merles, là où tout a commencé en équipes d’âge. "Je reconnaîtrai les installations mais plus personne de présent lors de mon passage n’est encore là. C’est une toute nouvelle équipe".

Il ne sera pourtant pas question de nostalgie mais de détermination pour Loïc Besson, bien décidé à effacer le revers inattendu encouru contre Cappelen. "Avec tout le respect que je dois aux Anversois, cette formation était plus qu’abordable. Nous devons tout faire pour oublier cette désillusion. Nous avons beaucoup discuté pour voir d’où venait le mal. Nous devons encore donner plus", poursuit-il. Le médian namurois espère voir les Merles prendre leurs premières unités à l’extérieur mais aussi grignoter du temps de jeu. Sa bonne rentrée contre Cappelen plaide en sa faveur. "L’important est surtout de nous sortir du bas de classement".

Arbitre: Soors.

VIRTON: blessés: Lupano, Goteni, Mbombo, Bariki et Arib ; retours: Guillaume, De Almeida, Mézague et Ahmed.

NAMUR: Herman, Tonnet, Alalabang, Vander Cammen, Ghaddari, Iscaye, Baudot, Besson, Detienne, Fofana, Gendebien, Laloux, Prso, Quintais Sbaa, Tashima, Bangoura, Api Chenkam ; suspendu: Dheur ; blessé: Khaida.