Ce 12 janvier marque une date importante pour le MFC Borussia Loyers ‘91. C’est en effet le 12 janvier 1991 que huit jeunes de Loyers et des environs se sont rassemblés pour créer ce club.

"On jouait tous au foot à Loyers mais on était par contre tous affiliés à des clubs de mini-foot différents. Moi, c’était le Traffic Namur 88. On s’est réunis pour participer à un tournoi qu’on a gagné. On s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire. Pour la réunion du 12 janvier, j’avais déjà tout préparé : papiers, nom et logo du club, couleurs, etc. Tout le monde était d’accord. On a chacun mis 5.000 francs belges de notre poche", se souvient Serge Henry, CQ du club.

Aujourd’hui, le club compte cinq équipes. Dont une en D3 nationale. "En 93, l’équipe A a été championne en P1 à l’Union belge. C’est sans doute mon plus beau souvenir. On venait d’inscrire le nom de Loyers à l’échelon national."

Véritable fer de lance du Borussia, Serge Henry est aujourd’hui le seul rescapé de l’équipe fondatrice du club.

"Il m’arrive d’être découragé. Mais si j’arrête, je pense que c’est la fin du club. J’ai déjà sondé quelques fois mais personne ne veut reprendre mon rôle. En 30 ans, j’ai vu une évolution de mentalité. À l’époque, même avec un petit noyau, on était toujours les mêmes. Ici, la N3 a un noyau de 20 joueurs et c’est toujours galère pour avoir une équipe le vendredi soir."

Avec le Covid, le club ne pourra pas fêter ses 30 ans comme il se doit.

"Chaque 12 janvier, on ouvre la buvette. Cette année, on ne pourra pas le faire. J’avais aussi prévu des t-shirts mais je n’ai pratiquement pas eu de commandes… J’espère qu’on pourra au moins organiser un petit tournoi entre nous durant l’été ou à la reprise pour célébrer ce cap. On est le plus ancien club de la Ville de Namur", termine Serge Henry.