Le footballeur de Rochefort veut également réaliser un challenge supplémentaire chaque mois pour la bonne cause

Pratiquer une activité sportive chaque jour et réaliser 12 défis au profit d’autant d’associations, c’est la folle bonne résolution qu’a prise le Rochefortois Gilles Ligot pour 2021.

“Julien Hottias, de ma région, a couru tous les jours en 2020, et de nombreuses autres personnes de mon entourage ont réalisé des défis, cela m’a inspiré”, explique Gilles Ligot. “Mon objectif est de faire au moins 30 minutes de sport par jour en 2021, et ce sans exception. Pour rompre la monotonie et tant qu’à faire, je m’attaquerai chaque mois à un défi au profit d’une association, soit 12 aussi.”

Un challenge que Gilles Ligot devra combiner avec le football, lorsque la compétition pourra reprendre. Il porte les couleurs de sa localité, Rochefort, un club auquel il a toujours été fidèle.

“La saison passée, je faisais partie du groupe de D3 ACFF”, précise le Marcassin. “Je joue désormais en P3. J’ai fait un bachelier en informatique de gestion en cours du soir. J’ai moins le temps de m’entraîner. Puis en toute modestie, je n’ai pas le niveau de la D3. J’adapterai mes challenges en fonction du football. Je commencerai ce mois-ci par un marathon et terminerai aussi en décembre par un marathon. Je vois mal le football reprendre de sitôt alors que, en décembre, je profiterai de la trêve. Je dois encore définir les autres défis.”

© DR

Rien ne prédestinait Gilles Ligot, 22 ans et qui travaille aussi chez Décathlon, à chausser des baskets, même s’il ne se contentera pas de la course à pied. “À la base, je détestais courir. Lorsqu’à l’école le professeur disait qu’on allait courir, je n’avais envie que d’une chose, taper dans le ballon”, sourit-il. “J’ai commencé à courir avec une ex-copine qui aimait bien.”

Tellement que, voici peu, il a allongé 13 boucles et 52 km sur le Challenge Les Maîtres du Temps. “À part une blessure, je ne vois pas ce qui pourrait m’empêcher de réussir mon défi”, déclare-t-il. “Et encore, même blessé, il y a toujours moyen de faire du sport, par exemple des pompes sur une seule jambe.” (rires)

Gilles Ligot va mettre tout son cœur dans ces défis. “Je n’ai pas encore défini les associations, mais j’ai des idées. Des causes me tiennent à cœur, comme le handicap, le bien-être animal, ou la lutte contre le cancer et les violences conjugales. Fin de l’année, je diviserai en douze le total des dons.”

Infos et dons via la page Facebook “Les 12 Travaux de Gilles’’ - BE72 6528 2100 1416