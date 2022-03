À Aubel, le BF Dinant peut se rapprocher un peu plus du titre Namur Loïc Ménagé © Eda

En déplacement à Aubel, le BF Dinant peut repousser les Liégeois à sept points.



Seul en tête de la D3, le BF Dinant compte quatre points de plus qu’Oreye et cinq unités d’avance sur Aubel. Mais les Dinantais comptent aussi un match de plus que leurs principaux adversaires dans la lutte pour le titre. Et ce vendredi soir, Jérôme Lambotte et ses équipiers se déplacent justement à Aubel. "Une équipe que nous n’avons jamais réussi à battre, confie Jérôme Lambotte. (...)