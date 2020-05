La RES Philippe a récemment pris une décision importante concernant les jeunes joueurs de son club. Si l'arrêt de la saison a engendré des pertes financières comme pour tous les clubs, les joueurs ne payeront pas ce manque à gagner. Au contraire puisqu'en compensation d’une saison raccourcie et en prévision d’aléas à venir, la Royale Etoile Sportive de Philippeville va réduire de 25€ à 30€ les cotisations de tous ses affiliés pour la saison 2020/2021, par rapport aux cotisations fixées en 2019/2020.

"Quelques parents ont demandé si on allait effectué des remboursements pour cette saison arrêtée. Mais on a encore eu pour 6.000€ de factures. Ce n'était donc pas possible. Par contre, sur une année complète, il y a moyen d'amortir cela. On ne veut pas que le Covid-19 soit une barrière à la réinscription des joueurs", explique le président Damien Tréfois.

En temps normal, une cotisation de 130€ pour les U5 et U6 est demandée et 190€ à partir des U7. "Cela concerne environ 130 jeunes." Soit une somme avoisinant les 4.000€. "Et cela ne signifie pas du tout que le pack d'équipement sera moindre. Il n'est pas question de rogner d'un côté pour faire ce geste envers les parents et joueurs."

A noter que cette réduction de cotisation ne concerne pas les joueurs de l'équipe première. Ceux-ci ne payent en effet pas de cotisation. "Mais ils financent eux-même leur pack d'équipement."