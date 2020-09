Le déplacement à Alost en Coupe (sa. 20h30) n’est pas bien perçu en vue du championnat.

La Jeunesse Tamines et l’Union rochefortoise sont les deux dernières formations namuroises toujours en lice en Croky Cup. Ce dimanche, les Rochefortois se déplacent à Bilzerse (P1 flamande).

Samedi soir, les Allous (NdlR : privés de Rossini blessé à l’aine et de Charlier suspendu) iront quant à eux défier l’Eendracht Alost (D2VFV B), formation qui avait éliminé Onhaye l’an dernier au même stade de la compétition (0-1). « C’est une formation très solide, à la flamande. J’ai eu l’occasion de voir une partie de leur dernier match. Ça joue à cinq derrière. Ils défendent et attaquent tous en bloc. On sent qu’il y a beaucoup d’automatismes”, explique le capitaine qui fait aussi office de T2 Abdou Boukamir. “Pour l’instant, aucune décision n’a été prise concernant Jean-Claude Baudart pris par son restaurant. Manu Kenmogne est le T1 et moi le T2 et on avance comme ça.” (...)