Sur ces terres, Adrian Fernémont et sa Skoda Fabia R5 emmèneront un peloton de 45 concurrents impatients.

Battu par Grégoire Munster et la Hyundai i20 pour 3,5 secondes il y a une dizaine de jours à Saint-Vith, Adrian Fernémont tiendra à prendre sa revanche à domicile. Également dernier vainqueur en date à Namur, le pilote de Vedrin sait que Cédric Cherain est également capable de suivre le rythme avec une monture similaire.

Quant à Cédric De Cecco (Citroën C3) et Bastien Rouard (Ford Fiesta), il leur faudra peut-être le temps d’une ou l’autre spéciale pour suivre la concurrence. À surveiller également, Harry Hérion qui retrouvera la Skoda Fabia qu’il a déjà imposé au Rallye de la Famenne. Dans la catégorie R5 de pointe, on retrouvera encore deux voitures pilotées par Nicolas Stampaert (Fiesta) et Schmelcher (i20). (...)