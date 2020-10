La défaite contre le CS brainois le week-end précédent était restée en travers de la gorge des Aischois, qui ont retrouvé le chemin du succès ce samedi, mais ils ont stressé jusqu’au bout. Cela partait bien en première période, avec un but tombé sur la première occasion des Namurois : une reprise gagnante de Gécé à la suite d’un corner de Joannès. La tentative de Nzinga surmontait ensuite le portier Mercier à la 34e. Plus qu’à gérer ? Non, car 10 minutes après les Aischois étaient inattentifs sur un coup franc lointain, repris de la tête par Pieraert.