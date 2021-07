Aische a repris le chemin des entraînements ce dimanche matin sur le coup de 10h00 au lieu de vendredi, comme initialement prévu. « Plusieurs joueurs ont été impactés par les inondations et nos terrains d'entraînement n'étaient pas tondus. Les faire venir pour courir ne servait à rien, ils n'ont fait déjà que ça ces derniers mois », commentait le coach Manu Rousselle. Seul le nouveau transfert Levi Litonge était absent, retenu par son boulot.

Au programme de cette reprise : « un échauffement avec ballon puis on va diviser le groupe en deux avec, d'un côté, des possessions en 5 contre 5 et, de l'autre côté, du travail physique. On fera ensuite un peu de VMA et on terminera par une possession », détaillait le coach en début de séance. « On se déplacera mardi en amical à Fernelmont et on s'entraînera à nouveau jeudi. Vendredi, samedi et dimanche, on part en stage à Blégny comme chaque année. On terminera ce stage par un amical contre Spy.»

© Monmart

Il y a un an à la même période, Aische reprenait avec 14 départs et 11 arrivées. Malgré la saison blanche liée au Covid-19, Manu Rousselle a dû faire face à de nouveaux départs et, dès lors, de nouvelles arrivées. On compte sept nouvelles têtes à Aische : Iglicki, Levi Litonge, Lisman, François, Rousseau, Brassart et Sprimont. Difficile dans ces conditions de fixer des objectifs. « D'autant qu'on aura un début de championnat compliqué puisqu'on jouera Tamines, Mons, CS Brainois et Crossing Scharbeek lors des premières journées, soit tous des favoris sauf Namur. Il faudra être prêts. On fixera nos objectifs au fur et à mesure des matchs. Néanmoins, mon groupe s'entend déjà bien. On a repris en mai ce qui a permis leur intégration et j'ai pu constater qu'ils s'étaient bien entretenus physiquement. Je compte sur les plus anciens pour les encadrer. »