La troupe de Manu Rousselle a ridiculisé Solières.

Avant le début de la partie, Aische s’attendait à souffrir face à l’armada de Solières (D2 ACFF), composée en partie par les anciens pros que sont Verbist, Dalmat ou encore Lambrecth. Pourtant, ce furent bel et bien les Aischois qui marchèrent sur les Liégeois.

Dès le premier quart d’heure, Gauchet prenait la défense visiteuse à défaut. Crahay, sorti aux pâquerettes, était battu pendant que Massa poussait dans le but vide en tentant un sauvetage in extremis (1-0). Le ton était alors dicté. Quatre minutes plus tard, Choisez reprenait victorieusement un coup-franc de Joannes (2-0). Peu avant la demi-heure, De Maeyer plaçait un (...)