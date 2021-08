Aische s’est offert une qualification historique pour le quatrième tour de la Coupe de Belgique en battant Solières, une grosse cylindrée de la D2ACFF. "Ce n’était jamais arrivé et c’est d’autant plus chouette pour le club qui va pouvoir bénéficier de recettes supplémentaires non négligeables en cette période de crise sanitaire", explique le coach Manu Rousselle.