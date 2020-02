En cas de victoire, et de défaite de Warnant contre Jodoigne, Aische sera au tour final.

Match à enjeux pour le deuxième, mais Aische se déplacera à Sprimont (6e) sans pression. Les Rouges signent un excellent bilan de 18/18 et doivent continuer sur leur lancée.

"J’avoue qu’on n’a jamais parlé de la tranche jusqu’à présent", reconnaît l’entraîneur aischois, Manu Rousselle. "On prend match après match et on verra où ça nous mène. Le tout est de rester concentrés sur notre sujet."

En plus de ses six victoires consécutives, Aische a inscrit 26 buts lors de ses six dernières sorties et est la meilleure attaque du championnat. Les joueurs offensifs sont en confiance et comptent bien aller en planter quelques-uns du côté de Sprimont.

"Ce n’est jamais simple d’aller jouer chez les Liégeois. C’est un déplacement difficile et il ne faut pas prendre ce match à la légère. Sprimont est un candidat potentiel au tour final. C’est une équipe qui ne tourne pas trop mal pour l’instant, surtout à domicile. À nous d’être vigilants" , ajoute Rousselle.

En effet, la vigilance sera de mise car les Aischois se souviennent très bien du match aller qu’ils avaient perdu 1-2 dans les ultimes secondes de la rencontre.

"On avait surtout raté deux penaltys. Ce sera un bon match test pour montrer qu’on a évolué. À nous de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On aura donc à cœur de prendre notre revanche."

Dans le même temps, Warnant recevra Jodoigne. En fonction du résultat de cette rencontre et d’une potentielle victoire namuroise contre Sprimont, les Aischois pourraient remporter la tranche. Jodoigne avait fait douter le leader lors du match aller (défaite 1-2).

Par ailleurs, les Jaunes doivent prendre des points pour ne pas voir les concurrents pour le maintien revenir sur eux. Tout laisse donc penser qu’Aische doit y croire.