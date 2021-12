Les Aischois terminent l’année par un 6/6 qui les relance en haut de tableau. À Tamines, il est temps que la trêve arrive.



Aische va mieux depuis son succès face à Tournai et cela se remarquait dès l’entame d’un derby que les Taminois abordaient une nouvelle fois fort déforcés. Sur un terrain boueux, les hommes de Manu Rousselle répondaient présents dans les duels et mettaient de suite la pression. Après dix minutes, le marquoir pouvait déjà indiquer 2-0 sur des grosses occasions de Delooz et Gauchet, chaque fois sauvées par Aromatario. (...)