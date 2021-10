À 58 ans, le commissaire de police namurois tenait à refaire une pige en rallye, cette fois en historique. "Cela fait sept ans que je n’ai plus roulé et que j’ai eu d’autres occupations dont le tir où j’ai été quatre fois champion de Belgique. Mais j’avais toujours envie de rouler et après les différents épisodes COVID, celle-ci est enfin la bonne. C’est Christophe Jacob qui m’a orienté vers le team Andes Motorsport où nous avons pu trouver une Ford Escort RS2000."

Avec cette monture de 185 chevaux, le duo qu’il forme avec Yohan Robert se retrouvera en historique face à Dirk Deveux qui fait figure de favori avec sa Ford Sierra RS Cosworth.

À une exception près, Alain a effectué toutes les éditions entre 1991 et 2014 que ce soit en national ou en Critérium, et les souvenirs sont donc nombreux.

Sous l’eau, dans le Bocq !

"L’édition 2012 restera une des plus belles puisque nous avions gagné en Critérium avant de remporter le championnat la même saison. (...)