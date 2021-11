Ancien de Namur et de Tamines, Vincent André préface le derby: "L’aspect mental sera déterminant" Namur Benoit Jadot © JPPIC

Namurois et Sambriens attendent ce derby avec impatience. Vincent André, passé par les deux camps, préface cette rencontre.



Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne : cette formule reste bien sûr un des poncifs du football. La motivation et l’adrénaline de ce genre de confrontation émoustillent un peu plus les supporters des deux camps. Deux clubs qui ont été dirigés par Vincent André qui a accepté de préfacer le choc entre les Merles et la Jeunesse. "C’est surtout un derby attendu coté taminois, entame le coach du Condrusien. Tous les joueurs apprécient venir jouer dans la capitale wallonne". Même si son cœur balance entre les deux, Vincent André pointe certains éléments qui pourraient être favorables aux Merles. "J’espère que le duel ne sera pas trop déséquilibré. (...)