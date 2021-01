Le comité d’Andenne Basket a décidé de définitivement faire une saison blanche avec toutes ses équipes pour 2020-2021.

"Recommencer des championnats en fin février ou mars n’ayant plus aucun sens, nous préférons nous concentrer sur la formation", signale le comitard Luc Vanoverschelde. "Nous poursuivons les entraînements et les stages pour les petits panneaux (U12) et on reprendra progressivement dès que l’on pourra en grands panneaux."

Une annonce qui peut sembler forte mais qui tombe finalement sous le sens. La date butoir donnée par l’AWBB pour reprendre la compétition a été fixée au 28 février. Tout en sachant que la Fédération laisserait quatre semaines aux clubs pour se préparer. Plus personne n’imagine décemment que les entraînements avec contacts puissent reprendre d’ici la fin janvier.

"J’ai donné un jour de stage pendant les vacances et j’ai bien senti ce qui se profilait", explique Maxence Gilet, coach de la R1. "C’est une décision compréhensible qui ne fait qu’anticiper une future communication de la Fédération. On voit quand même bien que l’étau se resserre. Le premier échelon régional compte 18 équipes. Difficile d’imaginer qu’on puisse tous se rencontrer à une reprise."

Solution préconisée, des joutes amicales face aux autres équipes de la région. Une piste déjà évoquée après l’interruption en octobre. Pour pimenter le tout, un classement officieux peut être mis en place.

"Avec Gembloux et Belgrade, en D3, Loyers, Ciney et nous en R1, ce ne sont pas les derbies sympas qui manquent. Il y a aussi le Centre AWBB (NdlR : qui évolue à Jambes). On peut même ajouter les clubs de R2 intéressés (Beez, Natoye, Profondeville, Loyers B et Gembloux B). Sans aucune pression de résultats, pas besoin de 3 ou 4 semaines d’entraînements avant de disputer un match. En plus, on limiterait les déplacements. On essayerait de rester en mouvement le plus longtemps possible. Tout en sachant qu’avec les nombreux étudiants de mon groupe, il serait difficile d’aller au-delà de la fin mai."