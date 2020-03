André Lindekens, ultra traileur de St-Gérard, s’est fait plaisir dans nos campagnes à défaut de prendre part au Dernier Homme debout.

A la base, André Lindekens (48 ans, St Gérard) devait participer ce week-end au Dernier Homme debout, un trail au concept original, à Andenne. L’idée : une boucle de 7,3 kilomètres (286D +) à parcourir en moins de 60 minutes, sinon, c’est l’élimination. Le vainqueur est celui qui parvient au bout des 24 boucles. Ou celui qui va le plus loin.

Las, le rendez-vous avait sauté suite aux mesures prises jeudi dernier par le fédéral.

"Une fois l’annulation confirmée, je me suis retrouvé devant deux possibilités : soit je travaillais chez moi, histoire de m’avancer vu que j’ai pas mal de boulot pour le moment (NdlR : constructions métalliques + ferronnerie), soit je me trouvais un petit défi à aller faire en courant…"

Le choix fut vite fait. "À ce moment-là, il fallait décider d’un itinéraire à suivre", reprend André. "J’ai pensé à un mix entre les GR 125 (le tour de l’Entre Sambre et Meuse) et le GR 129 (la Belgique en diagonale). Une fois les choses bien fixées en termes de chemins à suivre, je me suis trouvé l’une ou l’autre personnes pour m’accompagner sur certains tronçons, et ma compagne s’est proposée pour me retrouver à différents endroits pour le ravitaillement…"

Pour corser l’histoire, André Lindekens avait pimenté le périple en portant un sac de 7 kilos en permanence. "En janvier, je m’alignerai sur la Spine Race, un 460 km qui a lieu en Angleterre. Belle épreuve, mais hard vu les conditions météorologiques", explique-t-il. "C’est le poids que je devrai supporter durant cette course. Ce week-end était aussi, de ce point de vue là, un bel entraînement…"

Cela dit, le gaillard (2 h 48 sur marathon en 1999 et 8 h 59 sur 100 km en 2004 comme références "route") a déjà enquillé quelques bornes depuis qu’il s’est tourné vers l’ultra. Notamment en 2016, lorsqu’il avait participé à la Traversée des Pyrénées, bouclant les 860 km (et 55 000 mètres de D +) en 16 jours et 6 heures. "Je participerai encore cette année à deux ultras, pour préparer mon défi de janvier", souriait-il au lendemain de son périple dans nos campagnes boueuses bouclé à l’aise en un peu moins de 14 h.

Une impression générale ? "D’abord, certains coins de ma région sont très beaux, par exemple du côté de Maredsous. Mais ça, je le savais", répond-il. "Ensuite, ce qui m’a le plus frappé, c’est le calme dans lequel ce virus a plongé le pays. De 19 h à 2 h du matin, j’ai juste croisé deux voitures. Les cafés et restaurants fermés : une ambiance incroyablement différente…"