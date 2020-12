Comme bien d’autres secteurs, le monde du sport a été touché de plein fouet par la crise sanitaire en cette année 2020.



Estimant que toutes les sportives et tous les sportifs n’étaient pas sur un pied d’égalité suite à l’arrêt de certaines disciplines, au report ou à l’annulation de certaines compétitions, aux difficultés voire à l’impossibilité de s’entraîner pour certain-e-s , le jury du Mérite sportif de la Ville de Namur a décidé de ne pas attribuer de trophée pour cette année 2020, comme ce fut le cas en 1964 et en 1985 pour d’autres raisons.

Julien Deneyer (en photo), lauréat en 2019, n'aura pas de successeur cette année.



En attendant et en espérant une année 2021 plus sereine et plus riche sportivement, la Ville de Namur tient à chaleureusement féliciter et remercier ses sportives et ses sportifs qui, malgré un contexte particulier et parfois difficile, ont réussi à porter haut les couleurs de la Ville via leurs résultats ou performances dans leur discipline respective.



Si une ligne blanche figurera au palmarès pour le trophée du Mérite sportif, le trophée du Cœur ainsi que pour le prix de la Reconnaissance, l’ensemble du Jury salue vivement les nombreux efforts fournis tout au long de cette année par les dirigeants et bénévoles du petit monde sportif namurois qui, chacun à leur niveau, ont fait le maximum pour sauver leur association ou leur club et permettre à leurs membres de continuer à pratiquer dans les meilleures conditions possibles quand cela était autorisé.



Bien moins nombreuses et nombreux que les années précédentes et malgré l’annulation de la cérémonie en 2021, les championnes et champions de Belgique 2020 namurois-es seront félicités et mis à l’honneur par la Ville de Namur.



Pour rappel, faute de candidatures, la bourse Chloé Graftiaux n’a pas été attribuée non plus en cette année 2020. Le Conseil communal a d’ores et déjà reporté la somme de ce chèque de soutien à un jeune sportif ou à une jeune sportive namurois-e au budget de l’année 2021.