Coup de tonnerre dans le basket belge ce lundi, en début de soirée. À la suite des dernières annonces du CNS, l’AWBB et la VBL ont décidé d’annuler toutes les rencontres amicales et officielles du mois d’août et même carrément de postposer le début de championnat au mois d’octobre.

Ironie de l’histoire, Belgrade, équipe de TDM2, devait justement reprendre les entraînements ce lundi.