Le comité d’organisation annule l’édition 2020, prévue le 29 mars à Florennes.

Le comité du Mémorial Scieur-Lambot vient d’annoncer la suppression de ses épreuves du dimanche 29 mars, pour les juniors et pour les élites et espoirs, à Florennes.

"Plusieurs points nous obligent à renoncer à l'organisation", indique le comité, citant, notamment, le coronavirus, la difficulté de trouver des signaleurs, des travaux sur le circuit, des frais d’organisation de plus en plus onéreux, les difficultés administratives et les charges liées aux contrôles anti-dopages. "Nous ne sommes pas une épreuve professionnelle", ajoute le comité. "Nous regrettons cette situation."

Avant d’ajouter : "A l’année prochaine".