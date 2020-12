La ceinture de champion de Belgique des poids super-légers autour de la taille, Antoine Vanackère avait le sourire, samedi soir, sur le ring du Fight Off Training Center de Wavre, à l’issue de son premier combat en dix rounds. Et pour cause ! Le boxeur de 25 ans a remporté sa 15e victoire, conquise de haute lutte face au Nicaraguéen Brayan Mairena, son titre national lui ouvrant les portes de championnats internationaux.