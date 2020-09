Meux avait les armes pour aller plus loin en Croky Cup, mais n’a pas été suffisamment réaliste, dimanche dernier à Warnant, pour se qualifier pour le 4e tour de la Croky Cup. Défaits aux penalties, les Verts doivent désormais se concentrer sur le championnat qui débute ce samedi (20h) face à Givry. "Il y a de quoi être déçu. Warnant n’a rien montré tandis que nous avons eu les occasions pour faire le 0-2. Si on l’avait fait, ils ne seraient jamais revenus. On est punis à la 84e et aux pénos, on sait que c’est une loterie. Une séance aussi marquée par..."