Le joueur de Meux avait dû stopper le foot durant un an. La suspension des compétitions le freine à nouveau dans son élan.

Arthur, le cadet des frères Baudoin, est à nouveau stoppé en pleine progression. Alors qu’il a fini la saison 2018-2019 comme titulaire au poste de back droit à Meux, le joueur de 20 ans n’a pas disputé la moindre minute la saison dernière, victime d’une maladie de Lyme détectée tardivement.

“Je n’ai jamais vu de tique sur moi, ni la fameuse tache rouge”, rappelle Arthur Baudoin. “J’ai commencé à avoir quelques douleurs au début de l’année 2019, comme des maux de tête et aux yeux, etc. mais ça ne me dérangeait pas pendant le sport. Je pensais à une petite grippe mais ça s’est toujours aggravé.”

La donne a en effet changé à l’été 2019.

(...)