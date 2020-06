Normalement, les subsides wallons aux infrastructures sportives sont accordés trimestriellement. Suite à la crise du Covid-19, le Ministre Jean-Luc Crucke vient de publier une liste pour tout le premier semestre 2020.

Plus de dix millions d’euros vont ainsi être distribués, dont 1 265 000 pour douze dossiers namurois. Parmi ceux-ci, on note la construction de deux terrains de padel outdoor au TC La Bruyère, grâce à une aide de 107 000 euros. La discipline est en plein essor mais jusqu’à présent, seuls Mettet et Rochefort étaient dotés des infrastructures adéquates.