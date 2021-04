Début janvier, le jeune footballeur Vanig Mathieu (15 ans) annonçait sur les réseaux sociaux qu’il quittait l’AS Eupen où il était formé pour rejoindre les U16 de Djurgårdens IF, club suédois de D1. Après un peu plus de deux mois sur place, il a choisi d’écouter l’expérience suédoise et de revenir en Belgique. "Je ne me plaisais pas trop et mon intégration dans l’équipe était compliquée", reconnaît le jeune joueur qui a accepté de revenir sur son expérience.

Vanig Mathieu avait rejoint la Suède car son père y travaille depuis plus de trois ans. Lors d’une visite, il avait pu s’entraîner avec ce club basé à Stockholm. Il s’était ensuite engagé avec.