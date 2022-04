Sacrés dimanche après leur succès sur Floreffe, déjà condamné à la P3, les protégés de Denis Sulejman ont coiffé des lauriers que beaucoup leur promettaient en début de championnat. Une saison remarquable à plus d’un titre… 21 succès, 6 partages et 2 revers en 29 rencontres. Un parcours en coupe provinciale stoppé en quart de finale lors d’une séance de tirs au but face à Ciney. Deuxième meilleure attaque de la série (83 buts) malgré la blessure du goleador Tanguy Jonckers et la défense la plus imperméable avec 35 buts concédés. (...)