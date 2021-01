La saison de basket est donc définitivement clôturée et la décision de la Fédération ne surprend personne du côté de la province de Namur comme ailleurs.

“Elle est logique et pleine de bon sens”, confie Nicolas Gowenko, coach de la R1 Dames de Ciney. “Les chiffres liés au Covid baissent très lentement. Le télétravail est toujours la norme et le code rouge est maintenu dans les écoles (NdlR : jusqu’au 12 février). Or, pour poursuivre le championnat, il aurait fallu reprendre au plus tard le 28 février, en ayant laissé une préparation de quatre semaines. Inenvisageable.”

Se pose désormais une autre question. Que faire des dernières semaines de la saison lorsque les autorités permettront une reprise des entraînements collectifs en salle ? “Il faudra que j’en discute avec le comité, puis avec les joueuses. Il y aura certainement une grosse envie de refaire du basket mais après une aussi longue interruption, on ne pourra pas faire n’importe quoi. Ce serait physiquement dangereux. Organiser des matches amicaux ou des petits tournois, pourquoi pas mais encore faudrait-il que les clubs s’y retrouvent financièrement. Il faudrait que la situation soit suffisamment claire pour que les buvettes puissent ouvrir par exemple.”