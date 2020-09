Quelques matchs amicaux et entraînements ont suffi à Anthony Lorenzon (33 ans), pour prendre ses marques au sein de l’attaque walhéroise. L’ancien joueur de Couvin, Rebecq, Châtelet et Woluwe-Zaventem, notamment, a inscrit deux doublés lors des deux tours précédents en Croky Cup, face à Fernelmont-Hemptinne (3-0) et à Hamoir (2-3).