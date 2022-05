Voilà près de 40 ans que Pierre Jeanne fait partie du club de Sart-Bernard. Une vingtaine comme membre actif du comité. Ce sera bientôt la fin puisque son club va unir sa destinée avec Assesse, l'autre club de la commune.

"C'est le bon sens qui parle", explique le correspond qualifié du club au micro d'ACFF Actu lors du portrait du bénévole de la semaine. "Assesse est un club en plein boom qui a besoin de plus de place avec tous ses jeunes. Nous, nous n'avons plus qu'une équipe première, en P2..."

Confiant pour l'avenir

Pierre Jeanne est prêt à voir son club intégrer la structure d'un voisin plus grand, sans regret ni amertume. "On va pouvoir continuer à jouer au foot à Sart-Bernard, où il y aura à nouveau des jeunes sur la pelouse. Et cela va permettre à Assesse de continuer à se développer."

Et d'ajouter: "C'est le manque de bénévoles, au fil des ans, qui explique la trajectoire prise par le club de Sart-Bernard. Mais je n'ai pas de regret. J'ai passé de belles années ici avec des joueurs formidables. Je suis maintenant confiant pour l'avenir et j'espère qu'on pourra contribuer à la croissance de la future union."