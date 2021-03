Originaire de Spontin, c’est aujourd’hui à Seraing qu’Erine Collard passe le plus clair de son temps. Étudiante à l’Athénée royal Air Pur, elle réside également en bord de Meuse la semaine pour s’entraîner aux côtés de son entraîneur François Gourmet.

Après avoir cartonné en jeunes sur 100 et 200 mètres, la championne LBFA 2019 chez les scolaires sur 400 mètres a décidé de se spécialiser sur le tour de piste il y a un an.

"C’est un choix logique avant tout", avoue Erine. "J’avais une moins bonne vitesse de pointe que mes concurrentes, mais j’arrivais à la tenir plus longtemps. C’est comme ma foulée, elle se prête plus à une distance comme le 400 mètres. Personnellement, je ressens une satisfaction plus grande lorsque je termine un tour de piste. Sur 100 ou 200 mètres, cela se joue sur des détails, c’est frustrant."

Une distance de plus en plus en vogue en Belgique (...)