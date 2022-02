Avec Martinelli, la Jeunesse a sorti sa botte secrète Namur Thibaut MARMIGNON © EdA - Christophe Béka

Francesco Martinelli explose à la Jeunesse. Auteur d’un triplé samedi, le jeune ailier de 18 ans enchaîne les titularisations.



Franceso Martinelli : le nom ne trompe pas, l’accent non plus. Le jeune buteur taminois vient du sud de l’Italie. "De Lecce, dans le talon de la botte plus exactement, précise la belle surprise taminoise. Mais à la base, nous sommes originaires de Naples. J’ai rejoint la Belgique quand j’avais 10 ans." Formé dans un petit club de quartier, il devait intégrer le centre de formation de Lecce avant son départ pour la Belgique. (...)