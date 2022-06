Rochefort a frappé fort, très fort même pour recruter le buteur qu’il cherchait tant. Le président Lhoist s’est offert les services de Mathieu Cornet, actif à Wiltz, en D1 luxembourgeoise. Le Barvautois de 31 ans apportera son expérience du haut niveau dans le groupe de Pauletti qui cherchait un tueur dans le rectangle. Passé par Virton, Ostende, Anvers, Roulers ou Malines notamment, Mathieu arrive au Parc des Roches avec beaucoup d’ambitions.

"Il me restait encore un an de contrat à Wiltz mais Rochefort me voulait vraiment, explique-t-il. J’ai tout de suite accroché au discours du président. Gilles Lentz est un bon pote et le fait qu’il rejoigne le club m’a poussé à venir. J’ai joué avec Marvin Étienne à Virton. Bref, c’est un groupe qui me plaît beaucoup. Et puis je ne viens pas juste pour un an mais pour du long terme. J’aimerais plus tard avoir une place importante dans ce club avec un projet sportif derrière, comme intégrer le staff, la direction ou m’occuper de l’école des jeunes. Mais je suis d’abord là pour jouer. Je vais avoir 32 ans et je veux rester sur le terrain un peu plus que les trois ans prévus". (...)