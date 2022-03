Avec Sarah Matthys, la relève est assurée à Namur Namur Ménagé Loïc © Eda - JP Pickar

En lice pour les playoffs, Namur va devoir éviter le piège de Neufchâteau ce mercredi (20h30).



Reporté à la fin de l’année 2021, le match entre Neufchâteau et Namur aura lieu ce mercredi soir dans la cité chestrolaise. Si on se fie au classement, les Namuroises ne devraient pas trop trembler au Hall des Tanneries. Et pourtant, Sarah Matthys se méfie fortement de ce déplacement. "Namur est favori ? Je ne pense pas, indique la meneuse namuroise. Neufchâteau a prouvé dans de nombreux matchs qu’il s’agissait d’une équipe difficile à manier. (...)