Le président de Couvin-Mariembourg explique le choix de son nouveau T1

Plusieurs noms ont circulé depuis une semaine et l’annonce faite par Olivier Defresne de ne pas rempiler pour une quatrième saison à la tête de Couvin-Mariembourg, en D2 ACFF. Etaient notamment cités Fabrice Lebrun, l’actuel directeur technique, Madjid Sbaa, l’ancien entraîneur de Spy ou encore Olivier Suray et Fabrice Silvagni, déjà passé chez les Fagnards entre 2011 et 2017. Finalement, c’est Gabor Bukran qui a été choisi par le président Axel Quataert.

“Il a un énorme vécu comme joueur et une renommée, c’est important”, confie-t-il. “Il a aussi évolué chez nous pendant deux ans (NdlR : en P1 de 2011 à 2013). J’ai toujours apprécié sons sérieux et son charisme. Il a également le diplôme UEFA A qui est obligatoire.”

Par contre, Gabor n’a aucune expérience comme T1. “Une citation dit que la peur n’évite pas le danger. Notre nouvel entraîneur a simplement attendu une opportunité qui ne s’était jamais présentée jusqu’à maintenant”, conclut le président fagnard.