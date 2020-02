Le jeune défenseur Axel Rouffignon profite de la convalescence d’Antoine Boreux pour montrer au petit monde du foot ce qu’il vaut en défense centrale. Sa titularisation samedi soir contre la Raal aux côtés de Van Hyfte était la deuxième consécutive après Givry.

Avant ça, contre Stockay, aux Francs Borains et à Onhaye, c’est Youri Teklak qui a assuré l’intérim dans l’axe de la défense.

"J’avais déjà joué avant la trêve (NdlR : une titularisation à Rebecq et à Acren et deux montées au jeu à Tilleur et contre Hamoir). En début de saison, le coach Marco Casto m’a dit que j’étais le troisième défenseur derrière Van Hyfte et Bor