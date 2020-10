Loyers accueille avec philosophie l’arrêt temporaire des championnats mais l’argent n’en reste pas moins le nerf de la guerre.

Les championnats de basket sont à l’arrêt pendant trois semaines. On ne peut pas dire que cela surprenne les clubs.

“On s’y attendait et cela me choque moins que l’annonce de la fermeture des buvettes à la veille du dernier week-end”, explique Dany Martin, le président du BC Loyers. “Comme tout le monde, je présume, on avait rempli nos frigos et il n’y aura pas de rencontres officielles avant les 14 et 15 novembre. Il ne faut pas oublier que le championnat avait déjà été postposé d’un mois Il faudra voir ce que donne la suite de la saison mais ce type de recettes représente un tiers de nos rentrées Les retombées des fêtes de la Miaou, annulées cette année, constitue un autre tiers et il avait déjà fallu revoir notre budget.”