Pris de vitesse, les “ Tautis ” n’ont pu opposer que leur courage aux visiteurs de Geel (54-75). Ils ne peuvent plus perdre s’ils veulent se qualifier dans leur groupe.

O. C.

Belgrade 54 – Geel 75

Beca légèrement blessé et Pretto absent, ce sont deux cadres de l’équipe locale qui manquent à l’appel au coup d’envoi. La partie démarre pourtant à vive allure avec huit points pour André en moins de trois minutes mais en face la réussite est aussi au rendez-vous, notamment par Visot qui plante trois missiles dans le premier quart. Le match n’en reste pas moins disputé (16-16 à la 7e) mais en plus d’être dominés aux rebonds, les “ Verts ” ne serrent pas assez la défense et les visiteurs en profitent pour prendre une avance de dix unités au terme des dix premières minutes : 19-29.

Avec deux bombes de Hucorne dès la reprise, l’équipe locale revient à 25-31 à la 13e. Il faut alors attendre la 18e et un lancer-franc d’André pour voir à nouveau le marquoir de l’équipe locale s’animer et bien que les visiteurs ne soient guère plus productifs, ils profitent malgré tout de plusieurs contre-attaques pour accentuer leur avance en vue du repos : 29-44.

De nouveau pris de vitesse dans les premiers échanges de la seconde mi-temps et incapables de trouver la faille dans la zone de Geel, les Namurois encaissent un 10-0 en 6 minutes (29-54). Les neuf points de Mommer en fin de quart-temps ne sont alors qu’une mince consolation : 38-62 à la demi-heure.

Les dix dernières minutes permettent aux jeunes Belgradois de se mettre en évidence, principalement Hucorne et Davreux, mais l’écart est fait et la victoire ne peut plus échapper aux Anversois : 54-75.

La qualification reste possible mais pour ce faire Belgrade n’a plus le droit à l’erreur sachant qu’il lui reste deux déplacements, à Sijsele et au Royal 4.