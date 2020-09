Les deux pivots sénégalais Fall (2m11) et Mbaye (2m04) ont fait très mal sous l’anneau en inscrivant à eux deux 29 points et en captant 26 rebonds. «On a logiquement été dominé dans les airs (57-31) et notamment concédé 22 rebonds offensifs » précise le coach Didier Themans.

"Logique dans la mesure où on a dû mettre beaucoup d’énergie pour contrer les centimètres adverses. Défensivement, nous avons été costauds, même si on donne 10 points faciles aux visités. Leur meneur américain (NdlR : Lunguana, 1m90) était très explosif en un contre un. Offensivement, je constate qu’on peut miser sur les automatismes construits l’an dernier. Nous allons plus loin dans nos schémas et c’est très fluide."

"Il a rentré 8 de ses 11 tentatives à trois points, il a déjà montré pourquoi on l’avait transféré", conclut le coach namurois. Belgrade disputera son deuxième match de Coupe vendredi (21h) à Hasselt (TDM2). Ypres – Belgrade (+5) 79-67 Belgrade : Beca 5 (1x3), Dewez, André 5, Bearzotti 24 (8x3), Despontin 8, Davreux 2, Cerquarelli 2, Dendas, Lhoest 4, Mommer 7 (1x3), Thiry 5 (1x3). Les intermédiaires: 15-20, 35-31, 55-49 Seul nouveau venu cet été, l’ailier Lucas Bearzotti a déjà marqué les esprits.conclut le coach namurois. Belgrade disputera son deuxième match de Coupe vendredi (21h) à Hasselt (TDM2).

Belgrade (TDM2) était confronté à du lourd pour sa première sortie officielle de la saison. Ypres est tout simplement le champion officieux de TDM1 (vingt victoires pour une seule défaite) mais les Namurois ont soutenu la comparaison avec leur hôte tout au long de la première mi-temps (35-31) avant que la différence physique ne se marque progressivement.