Les Namuroises ont assuré l’essentiel samedi dernier à Waregem (70-90). Après une mi-temps sérieuse, à défaut d’être brillante (31-47), elles ont simplement validé leur 4e victoire en 5 sorties. Elles s’accrochent ainsi à Braine et Sint Katelijne qui sont toujours invaincus.

"Il sera important de terminer la phase classique dans le top 3, histoire d’éviter les Castors en demi-finale des playoffs", souligne Jan Callewaert. "À ce titre, un succès ce dimanche à Boom permettrait de creuser déjà l’écart."

Sur le podium la saison dernière, les Anversoises peinent effectivement à trouver la bonne carburation et c’est peu de le dire. Elles n’ont remporté qu’une seule rencontre sur cinq et restent surtout sur trois défaites consécutives depuis la reprise de la compétition. Cet été, elles n’ont pourtant perdu que Starling.

"Adams est également blessée alors que c’est une joueuse importante du cinq de base. Ceci dit, il reste quelques individualités de valeur. Notamment, la meneuse Van Buggenhout que j’ai eue en équipe nationale de jeunes. En post-up, en drive ou à distance, elle marque facilement. Comme à l’aller, il faudra limiter les espaces des joueuses de périphérie."

Les deux équipes se sont effectivement déjà rencontrées le 8 octobre et Namur l’avait aisément emporté 86-58, bien aidé par un 14-0 initial. "Il ne faut pas s’attendre au même scénario, il faudra le créer."

Comme souvent, les Rouges devraient dominer le jeu intérieur, secteur dans lequel Boom semble fort fragile. Preuve en est, le week-end dernier, les sœurs Massey sont parvenues à elles deux à capter 39 (!) rebonds pour seulement 25 aux protégées de Sven Van Camp. "Oui mais malgré tout, Sint Katelijne ne l’a emporté que de peu (57-53). Je veux surtout qu’on utilise mieux notre point de fixation dans la raquette et que les joueuses rendent leurs coéquipières plus efficaces en les servant dans des zones où elles sont dangereuses. Il est temps de retrouver un match référence et cela passe par une prestation consistante, pas seulement du cinq de base ou des joueuses du banc comme à Waregem."

Le match n’étant prévu que dimanche, le groupe ne se fera tester au Covid que ce samedi matin.