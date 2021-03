"Suite à la période Covid, aux nombreuses incertitudes liées au suivi financier de nos sponsors, au fait que le club ne bénéficie d’aucune subvention particulière, nous avons été contraints de prendre la décision de mettre fin à l’affiliation de notre équipe fanion", explique le comité. "Les finances sont saines mais nous devons assurer la pérennité du club et ne pas compromettre l’excellent travail réalisé dans toutes nos catégories d’âge. On partira sur un nouveau projet en se basant sur nos jeunes, avec le but de construire une nouvelle équipe fanion consécutive."



L’équipe B évoluait en R2. Peut-être les Couteliers joueront à ce niveau la saison prochaine mais de nouvelles précisions seront apportées prochainement.

L’annonce faite par le club de Gembloux sur les réseaux sociaux a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du basket régional.