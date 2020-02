La 4e place promet d’être disputée, ce qui donne encore plus de piment au derby.

Beez a profité de trois rencontres consécutives à domicile pour réaliser le carton plein et s’immiscer dans un peloton revendiquant la quatrième place. Une position actuellement occupée par Profondeville. Voilà qui donne un peu plus de piment à un derby qui n’en aurait de toute façon pas manqué.

À l’aller, et à la surprise générale, Beez avait atomisé son voisin (94-60). Pour Pierre Baudelet, coach d’Andenne B, qui évolue dans la même série, on devrait vivre un tout autre scénario. "Les joueurs de Didier Prinsen sont redoutables à domicile (8 sur 9) mais ne reproduisent pas ces prestations à l’extérieur (1 sur 7) , confie-t-il. Les Profondevillois auront à cœur de remettre les choses au point mais, au niveau des qualités intrinsèques, de part et d’autre, cela se tient. Avec Jaumotte et Hucorne, les visiteurs ont de solides artificiers, Otte est prolifique dans la raquette et Van Hamme peut cannibaliser le rebond, mais je dirais que le collectif local est mieux rodé. Cela fait de nombreuses saisons que l’équipe ne bouge pour ainsi dire pas. À la distribution, il y a peut-être plus de contrôle et la balle se partage plus facilement. Finalement, les pertes de balle et la gestion des reconversions devraient faire la différence."

Quant à savoir qui parviendra à prolonger sa saison au-delà de la phase classique, difficile également de se prononcer. "Les Castors Braine, le BBC brainois et Morlanwelz sont aussi dans le coup et alternent le chaud et le froid. D’ici la fin de saison, il y aura encore de nombreuses confrontations directes."