La fin de saison 2019-2020 aura été source de joie mais aussi et surtout de frustration pour les Gembloutois. A six rencontres du terme de la compétition en R1, ils comptaient cinq victoires d’avance sur leur plus proche poursuivant. Au moment où la saison a définitivement été arrêtée, le sacre ne pouvait plus leur échapper. "Nous avions demandé la licence pour la D3 (NdlR :TDM2) et nous avons logiquement été promus mais aucun titre n’a officiellement été décerné et compte tenu du contexte, aucune fête n’a pu être organisée",regrette le vice président Pascal Elshocht. (...)