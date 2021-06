En espérant retrouver les parquets après plus d’un an d’abstinence, les équipes de Nationale (TDM1- TDM2) et Régionale (R1-R2) de la province de Namur ont connu quelques mouvements.

Pas exhaustif, cet état des lieux renseigne néanmons une bonne part des transferts effectués.

Hommes

TDM2

Belgrade

Coach : Didier Themans (3e saison)

: Didier Themans (3e saison) Arrivées : Florentin Hucorne (Beez), Alexis Husson (Ciney) et Maxime Pretto (Flenu)

: Florentin Hucorne (Beez), Alexis Husson (Ciney) et Maxime Pretto (Flenu) Départs : Simon Dendas (Beez), Jean-Baptiste Thiry, Lucas Bearzotti (arrêt) et Adrien Dewez (Erpent)

R1 B

Coach : Julien Marnegrave (3e saison)

: Julien Marnegrave (3e saison) Arrivée : Niels Marnegrave (Limburg United)

: Niels Marnegrave (Limburg United) Départs : néant.

Coach : Yohan Balthazar (4e saison)

: Yohan Balthazar (4e saison) Arrivées : Alexandre Gielen (Willebroek – D3, ex Lambusart), Valentin Weiler (Liège), Antonin Laroche et Martin Balthazar (Ciney B).

: Alexandre Gielen (Willebroek – D3, ex Lambusart), Valentin Weiler (Liège), Antonin Laroche et Martin Balthazar (Ciney B). Départs : Alexis Husson (Belgrade), François Bully (Waremme), Jérôme Absil (arrêt), Romain Degée et François Pirlot (Natoye)

Coach : Maxence Gilet (4e saison)

: Maxence Gilet (4e saison) Arrivée : Jean Delva (Visé)

: Jean Delva (Visé) Départ : Thibaut Careme ( Waterloo)

R2A

Coach : Didier Prinsen (11e saison)

: Didier Prinsen (11e saison) Arrivées : Simon Dendas (Belgrade) et Florent Baerts (Loyers B)

: Simon Dendas (Belgrade) et Florent Baerts (Loyers B) Départ : Florentin Hucorne (Belgrade)

Coach : Jean-François Duez (1e saison)

: Jean-François Duez (1e saison) Arrivée : Antoine Fontaine (Natoye)

: Antoine Fontaine (Natoye) Départs : Florent Baerts (Beez) et Julien Bastien (Braibant)

Coach : Thomas Dustin (3e saison)

: Thomas Dustin (3e saison) Arrivées : néant.

: néant. Départs : néant.

R2B

Coach : Marc Mesureur (6e saison)

: Marc Mesureur (6e saison) Arrivées : Jonathan Seki Kandi et Arthur Reconnu (Gembloux A)

: Jonathan Seki Kandi et Arthur Reconnu (Gembloux A) Départ : François-Xavier Nolmans (arrêt)

Coach : Laurent Costantiello (2e saison)

: Laurent Costantiello (2e saison) Arrivées : Gauthier Guery (Ciney B), Romain Degée et François Pirlot (Ciney)

: Gauthier Guery (Ciney B), Romain Degée et François Pirlot (Ciney) Départs : Antoine Fontaine (Loyers B), Cyril Stienon (arrêt), Samuel Beuken et Martin Davin (Natoye B).

Dames

D1

Coach : Aurélien Garraux (1e saison)

: Aurélien Garraux (1e saison) Arrivées : Jacobine Klerx (Roanne) et Hatty Nawezhi (Keltern, Allemagne)

: Jacobine Klerx (Roanne) et Hatty Nawezhi (Keltern, Allemagne) Départs : Liz Schwarz (Liège) et Hanne Mestdagh (étranger).

R1

Coach : Dedy Murairi (1e saison)

: Dedy Murairi (1e saison) Arrivées : Sarah Deneil (Spirou Ladies), Pauline Delveaux (Profondeville), Caroline Pirlot et Constance Beguin (Loyers)

: Sarah Deneil (Spirou Ladies), Pauline Delveaux (Profondeville), Caroline Pirlot et Constance Beguin (Loyers) Départs : Krystel Ballau, Marie Hamaide (Fleurus), Pauline Balthazar (Ciney B), Manon Balza (Ottignies) et Wivine Defosset (Namur B)

Coach : Nicolas Maigret (2e saison)

: Nicolas Maigret (2e saison) Arrivées : Mathilde Bechoux, Nina Robert, Perinne Drygalski et Lucie Laloux (Profondeville) et Justine Giaux (Boninne)

: Mathilde Bechoux, Nina Robert, Perinne Drygalski et Lucie Laloux (Profondeville) et Justine Giaux (Boninne) Départs : Caroline Pirlot et Constance Beguin (Ciney), Elise Sturam et Johane Bero (arrêt).

Coach : David Roussaux (8e saison)

: David Roussaux (8e saison) Arrivées : néant.

: néant. Départ : Justine Giaux (Loyers)

Coach : Jérémie Palix (1e saison)

: Jérémie Palix (1e saison) Arrivée : Wivine Defosset (Ciney)

: Wivine Defosset (Ciney) Départs : Laura Baggio, Clarisse Davreux et Sarah Dossou (Namur A)

R2A

Coach : Louis Crevits (2e saison)

: Louis Crevits (2e saison) Arrivées : Juliette Delvaux et Tiffany Leroy (ret. à la compétition)

: Juliette Delvaux et Tiffany Leroy (ret. à la compétition) Départ : Louise Bothy (tour du monde)

Coach : Jean-Christophe Beguin (4e saison)

: Jean-Christophe Beguin (4e saison) Arrivées : Pauline Balthazar (Ciney A), Pauline Delveaux (Profondeville) et Constance Beguin (Loyers)

: Pauline Balthazar (Ciney A), Pauline Delveaux (Profondeville) et Constance Beguin (Loyers) Départs : Manon Balza (Ottignies), Juliette Dussart et Clara Dachelet (arrêt).



R2B

Coach : Germain Fivet (1e saison)

: Germain Fivet (1e saison) Arrivées : Elisa Boseret (reprise), Loane Philippe (Namur C), Jessica Baguette (La Rulles) et Romane Lemaire (Boninne C)

: Elisa Boseret (reprise), Loane Philippe (Namur C), Jessica Baguette (La Rulles) et Romane Lemaire (Boninne C) Départs : Manon Dandois (Profondeville), Virginie Naveau et Jessica Gilson (Boninne C)

Coach : Simon Henin (3e saison)

: Simon Henin (3e saison) Arrivées : Laurine Flahaux (U16), Marianne Romnée (reprise) et Manon Dandois (Boninne B).

: Laurine Flahaux (U16), Marianne Romnée (reprise) et Manon Dandois (Boninne B). Départ : Pauline Delveaux (Ciney).