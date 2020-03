Braine a été plus costaud et plus complet lors de cette demi-finale de Coupe (62-53).

La déception (légitime) mise à part, et si cette demi-finale de Coupe de Belgique Castors - Namur avait servi de tremplin en vue de la suite de la saison namuroise ? Celle-ci passera par la visite au Hall Octave Henry ce mardi des Kangoeroes (6e). L’avant-dernière rencontre de la phase classique de la TDW1 aura déjà un fameux parfum de tour final. "Cette rencontre, ce sera un Do or Die pour nous. Un match ultra-important. Si on l’empo