Le tirage au sort s’est déroulé ce mardi après-midi. Le Basket Namur Capitale et eu de la chance et recevra les Luxembourgeoises de Grengewald.





La rencontre se disputera le 16 ou le 17 décembre. A noter que la phase de poules ne sera pas non plus organisée comme les autres années. Villeneuve D’Ascq, Cadi La Seu, Sepsi et, espérons-le Namur, se retrouveront dans une bulle à un endroit encore à déterminer.





Entre les 19 et 22 janvier, les quatre équipes s’affronteront toutes à une reprise. Les deux premiers seront qualifiés pour le tour suivant.