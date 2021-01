Surprise, Nicolas Gowenko, coach de la R1 Dames de Ciney, a annoncé qu’il ne rempilerait pas pour une troisième saison. "La crise m’a permis de prendre du recul et de remettre certaines choses en perspective", confie-t-il. "J’ai découvert d’autres loisirs et une vie avec moins de pression. Après 35 ans de basket dont 20 de coaching, j’ai d’autres envies. Mon état d’esprit actuel est de me rediriger vers les jeunes, ou même d’arrêter un an."





Une décision qui n’a pas été facile à prendre. "J’ai le sentiment de devoir faire un deuil. Cette équipe est exceptionnelle sur et hors terrain. J’ai pris beaucoup de plaisir à entraîner ces joueuses. Je suis persuadé que cette saison aurait pu être la nôtre. Il restera toujours la frustration qu’elle ne soit pas déroulée."