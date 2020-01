Duel au sommet entre les Namuroises (2e) et les leaders du Castors Braine ce samedi soir.

Les Namuroises s’étaient inclinées de neuf points à l’aller (75-66). Elles auront donc à cœur de faire le maximum pour renverser l’ogre brainois sur le parquet du Hall Octave Henry. "On aborde ce match dans un bon état d’esprit. On reste sur un bilan positif de trois victoires en championnat, une qualification pour la demi-finale de la Coupe de Belgique. Le bilan de ce mois de janvier est donc positif, même si on a toujours en tête notre défaite à Wavre Sainte-Catherine", explique l’ailière namuroise Laura Baggio.

Avec l’absence de l’Américaine Trahan-Davis et peut-être de Manon Grzesinski (grippée) du côté brainois, les Rouges ont un coup à jouer.